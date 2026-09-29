Garantiza red de mercados industriales ofertas variadas en Cienfuegos

Compartir en

La Empresa Municipal de Aseguramiento al Comercio, en Cienfuegos, diversifica sus inventarios en los ocho Mercados Artesanales Industriales (MAI) del territorio.

Al presentar la información, Iván Valdés Betancourt, secretario de la sección sindical y administrador de la unidad localizada en la intersección de las calles de Calzada y Holguín, explicó que la prioridad es elevar la calidad del servicio a la familia cienfueguera.

Según detalló el directivo, la red abarca puntos céntricos y periféricos. Sobresalen establecimientos como «La Madrileña», contiguo a Cadeca; «El Maniquí», detrás de Palo Gordo; «La Principal», frente a la Casa Mimbre, y «Flor de Cuba», en las inmediaciones del Parque Villuendas, además de otros locales en los consejos populares de Pueblo Grifo y Tulipán.

Valdés Betancourt precisó que comercializan confecciones textiles como sábanas, juegos de canastilla, toallas, ropa interior infantil y de trabajo. En la línea de aseo incluyen detergentes, desincrustantes, papel higiénico, almohadillas sanitarias y útiles de limpieza. Añadió que ofertan artículos de ferretería y alimentos, entre ellos calderos, tazas, café puro, gelatinas, cigarros y tabacos.

Finalmente, el funcionario destacó que para agilizar las compras aceptan pagos mediante código QR en línea, lo cual aplica un descuento al cliente. De esta forma, los trabajadores buscan combinar precios asequibles y un trato amable para satisfacer a los consumidores.

También informa que sus centros se reabastecen con frecuencia, de forma semanal o quincenal para garantizar un mayor acceso de la población a los productos ofertados.

Por: Lázaro Castillo García