Cienfuegos: Martí y el equilibrio del mundo

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La Sociedad Cultural José Martí desarrolló en Cienfuegos la conferencia provincial «Por el equilibrio del mundo», un espacio que devino una genuina reflexión sobre la justicia social, la equidad y la extraordinaria universalidad del Apóstol.

Este certamen, antesala de la Conferencia Internacional que acogerá en La Habana, promovió un diálogo crítico frente a la hegemonía del saber eurocéntrico, situando la obra de José Martí como un pilar fundamental de las epistemologías del Sur y del pensamiento colonial contemporáneo.

Durante la jornada expusieron 5 ponencias que motivaron el debate teórico y abarcaron un acercamiento necesario a la figura de Carmen Zayas Bazán y el rescate de la memoria a través del programa radial «La radio entre un Hola y un adiós». De igual forma, desató gran interés el minucioso estudio sobre las palmas cubanas descritas en el diario martiano durante su trayecto desde Playitas de Cajobabo hasta Dos Ríos.

Cada trabajo demostró que el legado de Martí no es letra muerta, sino un instrumento activo de praxis transformadora frente a los desafíos de la modernidad.

La investigación elegida para representar a la provincia en el evento internacional lleva por título «El pensamiento militar de José Martí», expuesta por el Doctor en Ciencias Pedro Muñoz Oramas.

Por Lazaro Castillo Garcia