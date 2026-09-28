Cienfuegos

Secretariado Provincial de los CDR en Cienfuegos felicita a los miembros de la organización por aniversario 66

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
los 66 de los CDR
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El Secretariado Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la provincia de Cienfuegos envió un mensaje de felicitación a su membresía en el aniversario 66 de la mayor organización de masas del país.

Este 28 de septiembre la máxima dirección convoca a los cederistas a mantenerse como la primera trinchera de protección y amor a la Patria, desde los barrios y comunidad, a priorizar el funcionamiento de las estructuras de base y el enfrentamiento a los delitos, tráfico, consumo y tenencia de drogas, e indisciplinas sociales.

Mileidys Varela López, coordinadora de los CDR en el territorio sureño, aseguró que los cederistas cienfuegueros están comprometidos con su organización y convocados a ganar un mayor protagonismo en la comunidad, fortalecer el cumplimiento de tareas y la vigilancia popular revolucionaria.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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