Secretariado Provincial de los CDR en Cienfuegos felicita a los miembros de la organización por aniversario 66

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El Secretariado Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en la provincia de Cienfuegos envió un mensaje de felicitación a su membresía en el aniversario 66 de la mayor organización de masas del país.

Este 28 de septiembre la máxima dirección convoca a los cederistas a mantenerse como la primera trinchera de protección y amor a la Patria, desde los barrios y comunidad, a priorizar el funcionamiento de las estructuras de base y el enfrentamiento a los delitos, tráfico, consumo y tenencia de drogas, e indisciplinas sociales.

Mileidys Varela López, coordinadora de los CDR en el territorio sureño, aseguró que los cederistas cienfuegueros están comprometidos con su organización y convocados a ganar un mayor protagonismo en la comunidad, fortalecer el cumplimiento de tareas y la vigilancia popular revolucionaria.