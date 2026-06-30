Inauguran sala infantil en Museo de las Artes de Cienfuegos

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El Museo de las Artes Palacio Ferrer abre sus puertas en este verano a los más pequeños, con la inauguración de una sala infantil en una de sus áreas para el disfrute y aprendizaje en la infancia.

Magdalena Chávez Sosa, su directora, explicó que en esa institución se buscan espacios para que los niños y jóvenes encuentren un lugar de esparcimiento y creación.

«La sala Juega y Aprende está dedicada a los niños y a todos los públicos. Es una sala interactiva, donde tenemos exponentes museables y espacios para el juego, donde además de divirtiese se aprende. Sin dudas, el museo es un aula informal», comenta.

Gracias a la colaboración de la reconocida marca infantil Gabi & Sofi, juegos como los rompecabezas, el dominó, las casitas y los carritos son solo algunos de los que podrán disfrutar las familias cienfuegueras de martes a sábado de 9:00 am a 5:00 pm.