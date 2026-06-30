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🎧 Triángulo de la confianza: 90 años de Radio Ciudad del Mar

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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El colectivo del programa El Triángulo de la confianza se suma a la celebración del aniversario 90 de Radio Ciudad del Mar. Guillermo Martínez y Michel Abrahantes, director y subdirector general de esta emisora provincial de Cienfuegos, comparten con los oyentes sobre las actividades para festejar estas nueve décadas, los retos y la ya cercana programación de verano.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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