🎧 Triángulo de la confianza: 90 años de Radio Ciudad del Mar

Compartir en

El colectivo del programa El Triángulo de la confianza se suma a la celebración del aniversario 90 de Radio Ciudad del Mar. Guillermo Martínez y Michel Abrahantes, director y subdirector general de esta emisora provincial de Cienfuegos, comparten con los oyentes sobre las actividades para festejar estas nueve décadas, los retos y la ya cercana programación de verano.