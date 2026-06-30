Consejo Electoral Provincial de Cienfuegos: Siete años fortaleciendo la democracia socialista desde la base

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El Consejo Electoral Provincial (CEP) de Cienfuegos arribará el venidero 13 de julio, a los siete años de su constitución, con una labor incesante que va mucho más allá de la realización de elecciones.

La capacitación de más de siete mil autoridades electorales en la provincia resulta una prioridad para este órgano, asegura su secretaria Lillian Abreu Capote, en el programa El Triángulo de la confianza,por Radio Ciudad del Mar.

«Hay una percepción, diría yo, que es errada del pueblo, incluso de trabajadores, de dirigentes, que el Consejo Electoral nada más trabaja entre un periodo, entre un proceso grande de estos convocados nacionalmente y el otro, y no es así. En este tiempo que a veces llamamos jocosamente de tiempo muerto, que no tenemos mucha actividad, el Consejo no para. Primero, mantenemos un vínculo estrecho con las autoridades electorales de base, con esos miembros de las circunscripciones para actualizarlos, para mantener la relación con el órgano electoral en los municipios y para capacitarlos, porque la capacitación no es obra de un día, es de manera sistemática para ir intercambiando sobre los procesos que se realizan, sobre los documentos rectores».

Desde su creación, el CEP no sólo ha organizado los grandes comicios, también ha asumido procesos para cubrir plazas vacantes en las asambleas municipales y el gobierno provincial, incluyendo la elección de un nuevo gobernador. Estos procesos, que deben resolverse en sólo 60 días hábiles, implican reactivar toda la maquinaria electoral con la misma exigencia que una jornada nacional.

«En estos siete años, el Consejo Electoral estableció también la Resolución 19, que es el procedimiento para la identificación, capacitación y estimulación de las autoridades electorales. Y se estableció también, ya una vez constituido el órgano, la Resolución 113, que es el procedimiento para cubrir los cargos vacantes de los elegidos a cualquiera de los órganos del Poder Popular. Antes, cuando éramos comisiones, que no estábamos como órgano permanente, entre un periodo y otro, los delegados se iban, renunciaban, se mudaban y dejaban esa vacante y la cubría la asamblea. A partir de la constitución del Consejo Electoral como órgano permanente del Estado, nos corresponde entonces también organizar, dirigir y supervisar esos procesos», explica Abreu Capote.

«Desde 2022, que se constituyeron cada una de las Asambleas Municipales del Poder Popular, al 2026, la provincia ha desarrollado 140 procesos para ocupar cargos vacantes de delegados de Asambleas Municipales, tuvimos además que cubrir cargos vacantes de gobernador y vicegobernador del Gobierno provincial y todos esos procesos pasan por la conducción, supervisión del Consejo Electoral Municipal y Provincial», añade.

“Nuestro objetivo fundamental es asegurar que cada proceso electoral se realice con transparencia, imparcialidad y disciplina”, asevera Mirna Viñales, presidenta del CEP.

Para celebrar el séptimo aniversario, este órgano electoral desarrolló el primer Taller Provincial de Innovación y tiene previsto un acto el próximo ocho de julio, donde reconocerán a las autoridades fundadoras y compartirán vivencias de quienes han dedicado años al trabajo electoral.