Recibe donación de medicamentos Hospital Pediátrico de Cienfuegos

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El Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto, de Cienfuegos, recibió una donación de fármacos e insumos médicos, gracias a los envíos de otras naciones hacia Cuba, para aliviar los efectos del cerco económico impuesto por los Estados Unidos.

La doctora Yoandra León Rayas, jefa del Departamento de Medicamentos y Tecnología en la Dirección General de Salud, acotó que el donativo incluye bultos con antibióticos, antianémicos, entre otras medicinas de alta demanda.

En nombre del sector que representa, la también especialista en Pediatría, agradeció la entrega y reiteró el compromiso con el Programa Materno Infantil y la provisión de recursos para los niños, a pesar de las carencias por el recrudecimiento del bloqueo.

El suministro de medicamentos e insumos también beneficiará a pacientes del Hospital Provincial Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima y a los 20 policlínicos del territorio donde, igualmente, las bajas coberturas de varios fármacos inciden de forma negativa.

El gesto solidario enaltece las virtudes humanas y la atención a los infantes remarca la prioridad otorgada a un grupo etario que atesora vidas y esperanzas por convertir en realidades.