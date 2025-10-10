🎧 Escúchenos en audio real

🎧 Triángulo de la confianza: Labor de inspección en el enfrentamiento a ilegalidades en Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Florentino Pérez Valladares, jefe de supervisión en la provincia, y Alain Soriano, director de Inspección en el municipio de Cienfuegos, son los invitados al programa para intercambiar sobre la labor de supervisión e inspección en el enfrentamiento a ilegalidades.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

