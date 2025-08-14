Propone Abrakadabra en el Ateneo del Terry reciente versión teatral

Compartir en

Este sábado 16 de agosto, a las 3:00 de la tarde, la Compañía de Teatro Musical Infantil Abrakadabra, de Cienfuegos exhibirá su más reciente puesta en escena, ¿Dónde está Juan?, en la peña del cantautor Roberto Novo, con sede en la sala Ateneo del teatro Tomás Terry.

Según adelantó Francisco González, comunicador de la institución, la obra basada en textos del narrador argentino Javier Villafañe, la poetisa cubana Mirtha Aguirre y Onelio Jorge Cardoso, fue la carta de presentación del elenco en su reciente gira de verano por las montañas cienfuegueras.

Anuncian los organizadores que durante la función única, con un costo de 50 pesos, cinco guajiros coinciden en buscar a Juan, quien no resulta el mismo para cada uno de los personajes, en un paseo por la campiña cubana a través de cuentos, canciones, poemas y trabalenguas.

Desde la compañía aseguran que quien asista va a agradecer la propuesta cultural. “Va a disfrutar, reír, soñar, pensar y hasta llorar de placer, porque eso de buscar a Juan, por estos tiempos, es pura medicina para el alma”, anticipó el comunicador.