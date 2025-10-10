SNB: Elefantes de Cienfuegos con paso firme

Compartir en

Los Elefantes de Cienfuegos mantienen el paso firme en la Serie Nacional de Béisbol en pos de la clasificación, aún y cuando solo se han jugado 28 partidos en el torneo, 26 en este caso para los verdinegros por la suspensión de dos choques frente a Artemisa.

Pinar del Río es el rival de turno y ya los nuestros aseguraron el compromiso con los éxitos en los tres partidos efectuados. Marcadores de 2×1, 5×4 y 9 carreras por una el pasado jueves dan muestra del buen momento que viven los del centro sur de Cuba.

En el área del pitcheo hubo destaque para los tres abridores Raikol Suárez, Alex Daniel Pérez que aunque no ganó pudo transitar casi el pleito completo y uno que si tiró hasta el final fue el novel Alexander Vargas para apuntarse su segunda victoria.

Vargas, además de los éxitos los contrarios solo le batean para 225, con 9 carreras permitidas de ellas 7 limpias para un excelente PCL de 2.20 de los mejores en la serie (sexto lugar).

Madero en ristre el veterano Pedro González sobresalió en el primer partido al irse de 2-2 y un remolque, Luis Vicente Mateo de 5-3 y dos empujadas fue puntal ofensivo en el segundo encuentro, y en el tercer pleito el novato Yordan Artiles conectó de 4-2, una anotada y tres fletadas para home.

Para los dos restantes choques el alto mando sureño tiene previsto este sábado al zurdo crucense Islay Sotolongo que llega luego de un proceso de recuperación y el domingo aun está por definir el lanzador.

Cienfuegos ocupa el noveno lugar en la tabla de posiciones empatado con Camagüey. Los nuestros con 13-13 y los tinajoneros 14-14, ambos a medio juego de la zona de clasificación. Los Vegueros por su parte continúan descendiendo en la tabla y poseen balance de 10 y 17 puesto 12.