Celebran en Cienfuegos evento de historia dedicado a Humberto Miguel Fernández 

La emotividad y el patriotismo caracterizaron la Sexta Edición del Evento Humberto Miguel Fernández in Memoriam, que desarrolló la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en Cienfuegos, para rendir tributo al dirigente político y prestigioso luchador revolucionario en el aniversario XXVI de su desaparición física.

El evento, que tuvo como objetivo específico, socializar las investigaciones relacionadas con la historia del Partido y de las organizaciones políticas y de masas del territorio cienfueguero reunió a estudiosos locales y personalidades que presentaron semblanzas de vidas, de instituciones, comunidades, acciones y hechos vinculados con la historia política de la provincia.

Los investigadores abordaron temáticas sobre la presencia y legado de Humberto Miguel Fernández, quién fuera primer secretario del Partido en Cienfuegos; el papel desempeñado por la organización política en el desarrollo territorial; la participación de los jóvenes y de las mujeres, antes y en el proceso revolucionario cienfueguero; de los sindicatos obreros; los órganos del Poder Popular; combatientes de la Revolución Cubana; los CDR y los campesinos.

La realizacion del encuentro tuvo su antecedente en los municipios cienfuegueros y en las escuelas que en la provincia llevan el nombre de Humberto Miguel Fernández, ubicadas una en Junco Sur, otra en Rodas, su lugar de nacimiento; así como en el teatro de Ciencias Médicas.