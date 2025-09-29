🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Reanudan ruta de ómnibus Cienfuegos – San Blas

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
La Empresa Provincial de Transporte informó en su página en Facebook el restablecimiento de la ruta Cienfuegos – San Blas desde el pasado jueves 27 de septiembre.

Operada por la Unidad Básica de Transporte de Pasajeros de Cienfuegos, el ómnibus tendrá dos frecuencias semanales (lunes y sábado), con horarios de salida desde la terminal provincial: 4:50 a.m. y 6:10 p.m.

Esta apertura responde a un anhelo de la población cienfueguera, especialmente de quienes habitan en la serranía del macizo de Guamuhaya, informó la entidad sureña.

Las limitaciones con recursos afectan al sector del transporte, lo cual ha disminuido las frecuencias de rutas o la cancelación. No obstante, se buscan alternativas para garantizar servicios fundamentalmente en zonas como las montañas.

 

 

 

