Suman 188 los muertos y mil 520 los heridos por sismos en Venezuela

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A 188 ascienden hasta el momento los fallecidos y a mil 520 los heridos por los sismos en Venezuela de la víspera, reveló hoy en declaraciones a la prensa el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez.

El diputado anunció también que se reportan 200 personas atrapadas en los escombros y 157 desparecidos, mientras personal especializado realiza ingentes esfuerzos para el rescate de los que permanecen sepultados bajo las ruinas.

En un hecho que alegró a muchos, 25 personas fueron rescatadas de los restos de tres edificios que colapsaron en la parroquia caraqueña de San Bernardino, declaró la alcaldesa capitalina, Carmen Meléndez.

Explicó que los equipos de rescate trabajaron desde la noche con equipamiento especializado y la coordinación con los organismos de Seguridad Ciudadana para salvar la vida de esas personas, quienes fueron trasladados de inmediato a los centros hospitalarios más cercanos.

Al comentar sobre los daños materiales, Rodríguez cuantificó que dos mil 927 familias sufrieron afectaciones, ocho hospitales, 20 centros comerciales y 250 edificios, estos últimos sobre todo en el estado de La Guaira (norte), territorio que fue declarado en emergencia por la magnitud de los daños.

El presidente del Poder Legislativo comentó que después de los sismos en la tarde de ayer, de 7,2 y 7,5 de magnitud, las autoridades sismológicas reportaron al menos 137 réplicas, algunas de las cuales fueron constatadas por Prensa Latina en el casco histórico de la ciudad.

Manifestó que, ante las graves afectaciones en importantes zonas del país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró zonas de desastre natural, las cuales cuentan con la acción coordinada del comando unificado.

“Pedimos calma a nuestra población y unidad”, afirmó la mandataria ayer, y anunció que ante esta grave coyuntura fue activado el Estado Mayor, compuesto por los vicepresidentes sectoriales de Política, Seguridad Ciudadana y Paz; el de Servicios y Obras Públicas; del Área Social, y el de Economía.

La jefa de Estado puntualizó que estos, de manera conjunta, atenderán y canalizarán toda esta situación generada por los dos sismos seguidos que afectaron al país.

A partir de este jueves, el Gobierno venezolano espera la llegada de rescatistas internacionales provenientes de varios países, según la mandataria encargada.

En las próximas horas se espera el arribo de brigadas con personal especializado provenientes de Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Qatar, México, Colombia, Ecuador y de otros países, así como ayuda humanitaria de China, Brasil y de naciones del Caribe.

