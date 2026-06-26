🎧 90 años de RCM: «Los 440» de Radio Ciudad del Mar

Arsenio Morejón, Vicente Vargas, Bernardo Zabalo y Francisco Reyes —realizadores de sonido con más de 40 años de trayectoria— se sientan a conversar sobre su profesión. Homenaje por el aniversario 90 de Radio Ciudad del Mar.
Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo)
Estudiante de Periodismo en la Universidad Central Marta Abreu. Colabora con la programación deportiva y espacios informativos de de Radio Ciudad del Mar.Ver todas las entradas de Adriano Losa Rodríguez (Estudiante de Periodismo) →