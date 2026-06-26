Aguada de Pasajeros, sede de acto provincial por Día de la Rebeldía Nacional

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El municipio de Aguada de Pasajeros será sede de las actividades centrales en Cienfuegos por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, que se recuerda cada 26 de Julio, dio a conocer este viernes el Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La nota, leída por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del PCC, en el programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar, reconoce los resultados de ese municipio en el orden económico, político e ideológico.

Entre los logros sobresale el aporte del sector cooperativo y campesino, que le valieron el reconocimiento como municipio «Vanguardia Nacional» de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Aguada de Pasajeros alcanzó el mayor superávit de la provincia, con un crecimiento de 7 millones 95 mil 100 pesos. A pesar de la complejidad en el acceso a los recursos, logró ejecutar el 75 por ciento del plan de inversiones en vivienda y el ciento por ciento de las acciones de conservación y rehabilitación.

En el trabajo de las organizaciones políticas y de masas resaltan la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la Federación de Mujeres Cubanas y la Central de Trabajadores de Cuba, está última resultó la primera de la provincia en cumplir con el aporte «Mi Aporte a la Patria».

En el enfrentamiento al delito, la nota del Buró Provincial del PCC refiere el notable decrecimiento de los hechos delictivos en comparación con el año anterior.

En la actividad de Comunales, en el más occidental de los municipios cienfuegueros se aprecian transformaciones de manera general y en el caso de la recogida de desechos sólidos existe una tendencia a la estabilidad a partir de la utilización de la tracción animal.

En cuanto a las acciones para lograr la transición energética, Aguada de Pasajeros cumple con la instalación de módulos para trabajadores, 23 viviendas aisladas y 17 centros vitales. Cuenta con la primera versión del mapeo energético y logran incrementar en 721 viviendas residenciales y 106 actores económicos no estatales con respaldo de fuentes renovables de energía.

En comunicación vía telefónica, Elizabeth Cabrera Villivá, primera secretaria del PCC en el municipio, expresó la alegría del pueblo aguadense por conquistar la sede del acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional, después de 17 años, y el compromiso de mantener estos resultados en las esferas económica, política y social.

DE INTERÉS Aguada de Pasajeros es el Municipio más occidental de la provincia de Cienfuegos, y se caracteriza por ser agrícola, con cultivos como el arroz y la caña de azúcar como principales renglones. Por esta tradición del cultivo arrocero se le conoce como “La tierra del oro blanco”.

Rodas, Municipio Destacado

La condición de Destacado en la celebración del Día de la Rebeldía Nacional fue para el municipio de Rodas por los resultados alcanzados en los últimos meses de trabajo en varios frentes y en lo que destaca el aporte del pueblo, las instituciones y la cohesión del trabajo de sus cuadros.

El texto del Buró Provincial del PCC transmite un reconocimiento especial al «heroico y batallador pueblo cienfueguero» por su capacidad de crecerse ante las dificultades impuestas por el cerco económico, comercial, financiero y energético del Gobierno norteamericano. La máxima dirección resaltó la firme convicción de resistir, avanzar y vencer, haciendo eco del principio que guía al territorio en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz: “Cienfuegos, Jamás le Fallará a la Revolución”.