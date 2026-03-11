Intensifican preparación para la defensa estudiantes de la FEEM en Cienfuegos 

Compartir en

Alumnos de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Cienfuegos, intensifican durante esta semana su preparación para la defensa de la Patria mediante el desarrollo del Bastión Estudiantil 2026.

Así lo declaró a la Radio Margarita Medina Medina, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos, quien agregó que hasta este jueves 12 se extenderá el ejercicio durante el que los jóvenes se preparan a traves de la formación de valores.

El bastión estudiantil tiene lugar en los 37 centros que acogen alumnos de la referida organización y en su totalidad en esta jornada desarrollan diálogos de generación con combatientes, trabajadores retirados de los diferentes sectores y actividades de primeros auxilios en conjunto con la Cruz Roja.

En todas las unidades militares de Cienfuegos, el 12 de marzo, día de la clausura del Bastión, tendrá lugar el evento Puertas Abiertas, donde los estudiantes intercambiarán sobre los avances de la ciencia y la técnica, dialogarán con combatientes, conocerán acerca del servicio militar activo y escucharán experiencias de muchachas en su servicio militar voluntario femenino.

Este ejercicio, concebido como un bastión ideológico y formativo, estrecha los vínculos entre las instituciones educativas y las unidades militares, permitiendo que el estudiantado conozca de primera mano técnicas de defensa y tecnologías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Durante las jornadas, se desarrollan también visitas a sitios históricos y actividades que refuerzan la memoria colectiva. La experiencia se convierte en un espacio de aprendizaje y reafirmación de valores, donde los jóvenes constatan que la soberanía nacional se protege con preparación, conciencia y unidad.