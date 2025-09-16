Celebran en Cienfuegos aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución

Compartir en

Inspirados en el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y en sus ideas como un paradigma de altruismo y dignidad, los cederistas cienfuegueros conmemoraron el aniversario 65 de la creación de la mayor organización de masas del país.

La cita que contó con una amplia representación de la membrecía sureña, concentrada en el parque de la Aduana de la capital cienfueguera, fue propicia para reconocer la labor de los más destacados en el quehacer de la organización en la comunidad.



Mileidy Varela López, coordinadora provincial de los CDR, al enumerar logros y deficiencias en un duro año de funcionamiento resaltó el protagonismo de los cienfuegueros y llamó a impulsar las prioridades de trabajo confiadas a la organización.

Recibieron certificados de estímulo las mejores zonas, dirigentes de base, las localidades de Cumanayagua, Abreus y Cienfuegos, por el avance de sus indicadores, y Rodas como municipio Vanguardia Nacional.

También dirigentes de la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Gobierno y el Partido en la provincia, entregaron estímulos a los CDR, como muestra de unión en la labor conjunta que desempeñan en la sociedad.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, pronunció las palabras centrales del acto sureño por el 65 de los CDR, a los que calificó como fuerza necesaria en el barrio, la trinchera más sagrada de la Patria.



