Expondrán en Cienfuegos las mejores invenciones de las refinerías cubanas

A partir del 22 de septiembre, la provincia de Cienfuegos será la sede del VII Evento de Generalización entre Refinerías, una cita para la colaboración técnica que fortalecerá conocimientos entre los trabajadores de la Unión Cuba Petróleo (CUPET).

Alejandro López Pérez, comunicador institucional de la Refinería Cienfuegos S.A., dijo que en el encuentro prevalecerán talleres especializados y comisiones de trabajo donde expondrán las ideas innovadoras aplicadas en las industrias cubanas.

Durante tres jornadas, los participantes expondrán los aportes relacionados con la tecnología, mantenimiento, el Medio Ambiente, la automatización y la economía.

El programa incluirá conferencias sobre innovación con el objetivo de elevar la productividad, eficiencia y competitividad del sistema cubano de refinación, enfatizó López Pérez.