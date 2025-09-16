🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Expondrán en Cienfuegos las mejores invenciones de las refinerías cubanas

Luzdeibys González Forcadespor Luzdeibys González Forcades
Expondrán en Cienfuegos las mejores invenciones de las refinerías cubanas
Compartir en

A partir del 22 de septiembre, la provincia de Cienfuegos será la sede del VII Evento de Generalización entre Refinerías, una cita para la colaboración técnica que fortalecerá conocimientos entre los trabajadores de la Unión Cuba Petróleo (CUPET).

Alejandro López Pérez, comunicador institucional de la Refinería Cienfuegos S.A., dijo que en el encuentro prevalecerán talleres especializados y comisiones de trabajo donde expondrán las ideas innovadoras aplicadas en las industrias cubanas.

Durante tres jornadas, los participantes expondrán los aportes relacionados con la tecnología, mantenimiento, el Medio Ambiente, la automatización y la economía.

El programa incluirá conferencias sobre innovación con el objetivo de elevar la productividad, eficiencia y competitividad del sistema cubano de refinación, enfatizó López Pérez.

Luzdeibys González Forcades

Ver todas las entradas de Luzdeibys González Forcades →

Puede que también te guste

Implementadas estrategias para incrementar producciones de azúcar y derivados

📹 Cienfuegos: Implementadas estrategias para incrementar producciones de azúcar y derivados

Festeja su fundación Conjunto Folklórico de Cienfuegos

Rodas-Riqueza-historica-y-paleontologica-de-Cuba

Acogerá municipio de Rodas acto provincial por el aniversario 64 de los CDR

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *