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Inspirados en el legado Fidel Castro Ruz, ejemplo para toda obra creadora y en el año de su centenario, tuvo lugar la Gala de Graduación del Curso Escolar 2025 – 2026, de la Escuela provincial de Arte «Benny Moré».

Con el acompañamiento de autoridades y directivos del sector, se reconoció el desempeño de los egresados de diferentes disciplinas en su culminación de estudios y trayectoria integral que, desde Cienfuegos, también ponen en alto el nombre de la cultura cubana.

De esa manera, recibieron el certifico de graduados estudiantes de la especialidad de danza, música, artes visuales, así como un grupo que comenzará su desempeño como instructores de arte.

Robin Rajadel Herrera, director del centro, destacó el compromiso de estudiantes y profesores en un contexto complejo, siempre conscientes de que la cultura es lo primero que hay que salvar.

«Este ha sido una etapa agudizada por las dificultades y obstáculos que impone el bloque bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, pero la creatividad, la innovación científica y el proceso educativo ha sido nuestra fortaleza», aseguró.

En una mañana cargada de arte, también fueron reconocidos cuatro estudiantes del Instituto Superior de arte que se han desempeñado como docentes en ese centro como parte de la tarea «Educando por Amor».