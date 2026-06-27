Comienzan actividades de verano en instituciones educacionales de Cienfuegos

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El palacio de Pioneros Máximo Gómez Báez, del municipio cienfueguero de Palmira, se convirtió en la sede del inicio de las actividades del verano en instituciones educativas de la provincia de Cienfuegos.

Yoandri Machado Sánchez, subdirector del centro, explicó a la Radio que fue una mañana en la que los alumnos de las diferentes enseñanzas pudieron intercambiar y augurar un verano feliz y entretenido , aún cuando las condiciones actuales son adversas.

El estudiantado palmireño, en representación de los del territorio cienfueguero comenzó la etapa estival de manera productiva con tareas de limpieza y embellecimiento del centro sede y áreas aledañas, sembraron plantas de jardinería y pintaron logos alegóricos al período.

Junto a trabajadores de instituciones como el INDER y Cultura, pioneros y jóvenes realizaron juegos con técnicas participativas, otros pasivos, competencias de habilidades y baile terapia, como primera acción encaminada a la formación integral en colaboración y alianzas con los organismos y organizaciones de la comunidad.

Añadió el dirigente educativo, que el encuentro fue momento idóneo además para la presentación del proyecto Pequeños Juglares y para dar a conocer la programación que para la etapa veraniega tiene el palacio de pioneros en Palmira.