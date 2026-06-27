🎧 90 años de RCM: Roxana Aedo y Vicente Vargas, invitados al Triángulo de la confianza

Roxana Aedo Cuesta, ya jubilada, y Vicente Vargas Bouza, uno de los más veteranos realizadores de sonidos de Radio Ciudad del Mar (RCM), ambos ejemplos de consagración al medio, comparten vivencias de su trayectoria en la emisora, como parte de la celebración del aniversario 90 de RCM.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →