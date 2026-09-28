🎧 Triángulo de la confianza: Marcha de la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026

Acerca de la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026, dialogan en el Triángulo de la confianza Aleida García Débora, especialista en atención al contribuyente en la Oficina Nacional de Administración Tributaria en Cienfuegos, y Mileidis Pérez Ramírez, especialista en Comunicación en esta entidad.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →