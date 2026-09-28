🎧 Triángulo de la confianza: Marcha de la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026

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Acerca de la campaña de declaración jurada y pago de tributos 2026, dialogan en el Triángulo de la confianza Aleida García Débora, especialista en atención al contribuyente en la Oficina Nacional de Administración Tributaria en Cienfuegos, y Mileidis Pérez Ramírez, especialista en Comunicación en esta entidad.