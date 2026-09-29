Entrega Empresa de aseguramiento al comercio en Cienfuegos donativo a familia vulnerable

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La solidaridad y el amor al prójimo ocupó un espacio en el corazón de trabajadores de la Empresa Municipal de Aseguramiento al Comercio en Cienfuegos, quienes respondieron al llamado de la Federación de Mujeres Cubanas, para ayudar a una familia vulnerable, del municipio de Palmira.

Daliany Mileny González Gutiérrez, asesora jurídica de la entidad fue la encargada junto a otros trabajadores y representantes de la FMC del territorio, para entregar el donativo de productos de aseo y alimenticios a la familia compuesta por 8 hijos, menores de edad, entre esos una niña con enfermedad renal crónica grado 5, que requiere de hemodiálisis.

Idaily Peraza Vázquez, madre de los pequeños agradeció el gesto de los trabajadores de la empresa, de la organización femenina y aseguró que cuenta con la atención requerida de los especialistas del Sistema de Salud , aunque la pequeña actualmente se ve afectada por la carencia de medicamentos y ante situaciones reales que restan a su calidad de vida.