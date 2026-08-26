Desarrollan CDR cienfuegueros actividades por el aniversario 66 de constituidos

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La realización de minifestivales de recuperación de materias primas, entrega de reconocimientos a los más destacados en el quehacer comunitario y los barrios debates sobre prevención de drogas e ilegalidades, sobresalen entre las acciones que realizan los Comités de Defensa de la Revolución en la provincia de Cienfuegos, víspera del aniversario 66 de su constitución.

Mileidys Varela López, coordinadora de los CDR en el territorio sureño, dijo en exclusiva para la Radio que antes de la efeméride, en todos los municipios, consejos populares y asentamientos rurales, los cederistas impulsan el cumplimiento de tareas medibles, realizan labores de pintura y colocación de nuevas pancartas y propaganda alegóricas al 28 de septiembre.

Dentro del programa de actividades para saludar la creación de la mayor organización de masa del país, por el Máximo Líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, están incluidos además, trabajos voluntarios para la limpieza e higienización de las zonas; el rescate e identificación de vallas, murales comunitarios y la producción de alimentos en patios y pequeñas parcelas.

También ganan protagonismo los cederistas cienfuegueros en la participación en proyectos locales, en procesos políticos; efectúan intercambios con miembros de los Destacamentos de Vigilancia Popular, Mirando al Mar y los de Respuesta Rápida, creados en las localidades sureñas y reestructuran los destacamentos de donantes voluntarios de sangre en la comunidad y en centros de trabajo con jóvenes de nuevo ingreso.

Aseguró Varela López, que esas jornadas serán intensivas los días más cercanos al aniversario, cuando los cederistas coloquen banderas de la organización, del 26 de julio, la propia del 28 de septiembre, pendones y cadenetas en balcones, ventanas y puertas en el advenimiento del cumpleaños 66.