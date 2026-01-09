🎧 Escúchenos en audio real

Fortalecen quehacer profesional asesores jurídicos de Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllar
La Empresa de Asesoramiento Jurídico de Cienfuegos comparte en su sitio oficial de Facebook algunas de las metas propuestas para el presente año sobre la base de los objetivos de trabajo trazados por estos profesionales en el país.

Según destaca el post proponen la consolidación del asesoramiento jurídico como garantía de institucionalidad en todos los niveles del Estado y actores económicos, y de la gestión no estatal como uno de los desafíos prioritarios.

Asimismo, optimizarán las relaciones contractuales con mayor seguridad y eficacia en los trámites entre sujetos económicos, mediante la intervención de los asesores, y reforzarán la capacitación integral del equipo de esos expertos jurídicos.

