Lograr un intercambio más directo con el pueblo en sus barrios y comunidades y generar espacios de verdadera participación es propósito esencial para este 2026 en la gestión gubernamental en la provincia de Cienfuegos.

Al intervenir en la última emisión del programa Aquí el pueblo, por Radio Ciudad del Mar, la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada expresó que en el año recién iniciado uno de los objetivos de trabajo es «mantener una permanente retroalimentación e intercambio y vínculos con la población, como nos ha llamado tanto el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Primer Ministro Manuel Marrero, como el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular Esteban Lazo».

«Nuestro sistema de trabajo tiene que estar cada vez más en vínculo permanente con el pueblo», aseveró.

La máxima dirigente gubernamental en Cienfuegos explicó que en respuesta a insatisfacciones de la población tendrá prioridad el enfrentamiento al delito y la corrupción, y que se vean reflejados los resultados de ese control.

Fortalecer los servicios de la Salud Pública y la Educación resaltan también en las acciones del Gobierno en la provincia, sectores para los cuales se ha destinado una parte importante del presupuesto previsto este año.

La ejecución de la Estrategia de Desarrollo Provincial, el fortalecimiento de la autonomía municipal y mejorar la capacidad de los gobiernos locales para gestionar sus propios recursos se incluyen en el desempeño para 2026. «Hay que tener claro que, como lo ha dicho el presidente de la República, nosotros vamos a poder utilizar lo que seamos capaces de producir y esto es un asunto que hay que fortalecer en el territorio en aras de seguir robusteciendo los balances territoriales municipales».

Asimismo, la agenda refiere retos para la reanimación económica del centro sur de Cuba. «Tenemos que identificar las potencialidades que tiene la provincia para las exportaciones, identificar proyectos de colaboración que nos permitan obtener financiamiento para poder desarrollar la provincia, seguir dándole la atención a los acuerdos que tomamos en la Segunda Feria Internacional Exposur 2025», precisó Rodríguez Armada.

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía será hilo conductor en la implementación de los objetivos de trabajo en Cienfuegos, territorio donde se asientan industrias e infraestructuras vitales en el desarrollo económico de la nación

«Indiscutiblemente, el año 2026 será un año de grandes desafíos, pero tenemos que encontrar cada vez más soluciones ante las dificultades, convencidos de que para ello contaremos con el apoyo de nuestro pueblo», manifestó la Gobernadora.