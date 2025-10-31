Dona ACLIFIM Cienfuegos sillas de rueda para el Hospital Provincial 

Compartir en

La Asociación Cubana de Limitados Físico Motores en Cienfuegos donó dos sillas de ruedas a la sala 8 B de Geriatría y Endocrinología del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima.

La Doctora Ling Denise Santeiro, directora de la institución, recibió el donativo junto al personal de la sala y reconoció que tendrá un impacto directo e inmediato en la atención a pacientes con problemas de movilidad.

Además, refirió que repercute en la comodidad y seguridad de los pacientes en sus traslados y constituye un apoyo invaluable a la labor de los profesionales del hospital cienfueguero.