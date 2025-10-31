🎧 Escúchenos en audio real

Dona ACLIFIM Cienfuegos sillas de rueda para el Hospital Provincial 

Laura Brunet Portelapor Laura Brunet Portela
La Asociación Cubana de Limitados Físico Motores en Cienfuegos donó dos sillas de ruedas a la sala 8 B de Geriatría y Endocrinología del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima.

La Doctora Ling Denise Santeiro, directora de la institución, recibió el donativo junto al personal de la sala y reconoció que tendrá un impacto directo e inmediato en la atención a pacientes con problemas de movilidad.
Además, refirió que repercute en la comodidad y seguridad de los pacientes en sus traslados y constituye un apoyo invaluable a la labor de los profesionales del hospital cienfueguero.

