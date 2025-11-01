🎧 Escúchenos en audio real

Continúan acciones intensivas antivectoriales en Cruces

Cruces avanza en la estrategia integral de fumigación para controlar y prevenir la proliferación de mosquitos y enfermedades transmitidas por vectores en toda su zona urbana, con el apoyo de la población y un trabajo intersectorial coordinado, informó la Dirección General de Salud del municipio (DGSC).

La campaña, que abarca los consejos populares Isla de Pinos, Las Nubes y San José, se desarrolla mediante una estrategia planificada para cumplirse en seis días, con dos jornadas intensivas por cada consejo popular.

Refiere la DGSC que, hasta el momento, completaron el trabajo en el consejo popular Isla de Pinos y avanzan en Las Nubes, con la colaboración de los residentes.
«La comunidad ha comprendido la importancia de estas medidas para proteger su salud y bienestar, lo que ha facilitado la ejecución del trabajo y ha permitido establecer una comunicación fluida entre los equipos de fumigación y los residentes», señalaron las autoridades sanitarias locales.

Las acciones cuentan con el respaldo intersectorial de del sector militar, Educación y el INDER, lo que ha fortalecido la capacidad operativa para garantizar una mayor cobertura en las zonas priorizadas.

