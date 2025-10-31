Gana Hospital Pediátrico «Premio a la calidad» en la provincia de Cienfuegos

Compartir en

El hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto ganó el Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad en su XXIV Edición que entrega el Gobierno con criterio del Comité de Expertos de la Unidad Territorial de Normalización.

Resultaron finalistas en ese certamen cuatro entidades: Oleohidráulica, Transtur, Almacenes Universales Sucursal Cienfuegos y el ganador, que sobresalió, entre otros logros, por ser la única organización de su tipo en el país que concluyó con éxito el proceso de ajuste a las mejores prácticas para la realización de ensayos clínicos.

La instalación pediátrica cienfueguera acumula relevantes méritos que la hacen destacarse además por la implementación de mejoras orientadas al cliente; por mantener un sistema ininterrumpido de capacitación y entrenamiento del personal y desarrollar una extensa actividad de investigación que se ha traducido en la implementación de servicios innovadores y la obtención de lauros del CITMA y la academia.

Hasta este certamen han competido 99 entidades cienfuegueras, de esas 85 han llegado a la categoría de finalistas y 32 han resultado galardonadas, con una tendencia estable en la participación y mayor presencia de las pertenecientes al sector de los servicios.

Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos, al pronunciar las palabras centrales, resaltó la importancia del Premio en el empeño de promover y estimular el desarrollo de la cultura por la calidad en la provincia y convocó a la XXV edición del lauro que desde el 2001 se entrega en este territorio sureño.