Firma Universidad de Ciencias Médicas convenio internacional con Sistema Educativo Universitario Azteca

La Universidad de Ciencias Médicas rubricó un convenio internacional con el Sistema Educativo Universitario Azteca, SEUAT, que establece líneas de trabajo específicas en tres perfiles fundamentales: enfermería, imagenología y óptica, carreras de la Salud incluidas en el plan de estudios del SEUAT.

La Dra. Consuelo González Díaz, rectora del sistema mexicano, agregó también la importancia de estrechar lazos en el posgrado, la tutoría de investigaciones, tesis doctorales y otros.

El acuerdo también contempla diversas modalidades como la movilidad estudiantil internacional, que permitirá a estudiantes del SEUAT realizar rotaciones curriculares en los servicios de Salud de Cienfuegos, basadas en el modelo de intercambio que mantiene la UCM con instituciones de España y Noruega.

Además, el acuerdo promoverá el intercambio de investigaciones y proyectos científicos, la cooperación docente y científico-tecnológica, y el desarrollo de programas académicos conjuntos que integren las fortalezas de las instituciones cubanas y mexicanas.

Como parte de la visita, la Dra. González Díaz recorrió el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, el Pediátrico Provincial Paquito González Cueto, y el Centro Especializado Ambulatorio Héroes de Playa Girón, centros formadores vinculados a la UCM.

Durante estos encuentros, las autoridades académicas y sanitarias debatieron sobre las posibilidades concretas de implementación del convenio y valoraron las capacidades docente-asistenciales de estas instituciones para recibir estudiantes internacionales.

Aunque los contactos iniciales entre ambas instituciones datan de un encuentro anterior, ahora formalizan oficialmente la relación mediante este convenio marco que establece las bases para una cooperación sostenida en el tiempo.