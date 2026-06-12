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Vigente en Cienfuegos convocatoria para aspirantes a jueces en sistema de Tribunales

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
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Los egresados de la carrera de Derecho de cualquier universidad cubana que aspiren a una plaza de juez, en Cienfuegos, deben realizar el concurso de oposición y méritos que exige el Tribunal Supremo Popular, previsto para el tres de julio, a las nueve de la mañana, en la sede del Tribunal Provincial Popular.

Los interesados presentarán la documentación correspondiente que incluye el número e inscripción en el Registro General de Juristas, una fotocopia certificada del título de graduado,  para más información pueden acceder a la secretaría judicial del Tribunal Provincial.

Según precisiones de autoridades de ese órgano en la provincia, el plazo de admisión cierra el veintiséis de junio, y como requisito figura poseer ciudadanía cubana.

Geysi Rosell Cuéllar

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Laboró anteriormente en Radio Cruces. Multipremiada en eventos provinciales y nacionales de la Radio y la Unión de Periodistas de Cuba.

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