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El lanzador Kevin Hernández y el jugador de cuadro Luis Vicente Mateo, el primero defendiendo los colores de Mayabeque y el segundo a Holguín, no sólo descollaron entre los verdinegros que incursionan en el certamen, también lo hicieron en general en la jornada de este jueves en la Liga Élite del Béisbol Cubano.

El derecho sureño volvió a firmar otra excelente salida como abridor, -la segunda en la temporada – durante los siete capítulos de trabajo sólo le anotaron una carrera y permitió dos incogibles en la victoria de su equipo por la vía rápida 13 carreras por una sobre Las Tunas.

Kevin, no creyó en la fuerte batería de los leñadores ni que lanzaba en terreno contrario, su flema en la lomita fue crucial para el resultado. Ponchó a cuatro hombres, regaló tres boletos y golpeó a dos bateadores. De esta manera llegó a 4 victorias en la liga sin la sombra de un revés.

En el coloso del Cerro, el pimentoso jugador crucense se lució con el bate. Mateo conectó 3 dobles y un indiscutible en cinco turnos al home play, además de anotar una y empujar otra de las cuatro carreras que le dieron el éxito a los holguineros sobre Industriales que se quedó corto con tres para la goma.

Luego de un inicio a toda máquina el camarero cienfueguero tuvo un bajón en cuanto a promedio que al parecer ha vuelto a retomar y se acerca de nuevo al top 10 de los mejores bateadores del evento con promedio de 365.

En el otro choque de la jornada Matanzas le propinó un duro golpe a los cazadores al vencerlos 9×6 con excelente trabajo de Yoandro Daudinot quién en seis entradas permitió dos carreras y cinco hits.

Luego de estos resultados Industriales mantiene la cima en la tabla de posiciones con 21-12, Las Tunas 17-14 a tres juegos, Holguin 17-16 a cuatro choques, Mayabeque 15-17 a 5.5, Artemisa 14-17 a 6 de la cima y Matanzas último puesto con balance de 11-19 distanciado a 8 juegos y medio del primer lugar.