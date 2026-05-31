Confirma pueblo cienfueguero su participación en la tribuna abierta en defensa de la Revolución 

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Miembros de organizaciones como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Combatientes y la de Agricultores Pequeños en Cienfuegos, confirman su participación, el próximo lunes, en la Tribuna Abierta, en áreas del parque José Martí.

En ese escenario los cienfuegueros se congregarán desde bien temprano en rechazo a las infamias imperialistas contra el General de Ejército Raúl Castro, esgrimidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y en defensa de la soberanía nacional.

La tribuna abierta en Cienfuegos será oportunidad para que los sureños, a solo días del cumpleaños 95 de Raúl, demuestren que las amenazas de agresión, el bloqueo económico y energético y las falsas acusaciones NO serán capaces de doblegar la voluntad del pueblo en defensa de su Revolución.

Junto a las organizaciones de masas, estarán también integrantes de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia, quienes emitieron una reciente declaración referida al legado conferido al General de Ejército, símbolo vivo más grande la Revolución cubana.