Estarán presentes trabajadores Cienfuegos del turismo en tribuna abierta

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Trabajadores de varios colectivos del Sindicato Nacional de Hotelería y el Turismo en la provincia de Cienfuegos ratifican su respaldo a Raúl Castro Ruz, ante el falso acto del gobierno de los Estados Unidos de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el líder de la Revolución cubana.

En varias entidades hoteleras y extrahoteleras del territorio sureño, una representación de los más de 2000 afiliados al sector denuncian la farsa de la administración norteamericana y ratifican la asistencia a la Tribuna Abierta este lunes en Cienfuegos, para así manifestar el apoyo al General de Ejército y su compromiso con la defensa de la Revolución y la Patria.

Alexandre Fernández, secretario del Buró Provincial del Sindicato de Hotelería y Turismo en Cienfuegos afirmó que con la asistencia a la Tribuna Abierta estarán denunciando además, las medidas que arrecian el impacto del bloqueo sobre un sector estratégico para la economía cubana y que lo afecta en todas sus aristas.

El dirigente sindical aseguró que el Turismo rechaza rotundamente toda esa crueldad contra nuestro pueblo, una patraña y amenaza más del enemigo y especialmente contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, impulsor del desarrollo turístico en Cuba.