Cienfuegos / Noticias

Estarán presentes trabajadores Cienfuegos del turismo en tribuna abierta

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
Compartir en

Trabajadores de varios colectivos del Sindicato Nacional de Hotelería y el Turismo en la provincia de Cienfuegos ratifican su respaldo a Raúl Castro Ruz, ante el falso acto del gobierno de los Estados Unidos de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el líder de la Revolución cubana.

En varias entidades hoteleras y extrahoteleras del territorio sureño, una representación de los más de 2000 afiliados al sector denuncian la farsa de la administración norteamericana y ratifican la asistencia a la Tribuna Abierta este lunes en Cienfuegos, para así manifestar el apoyo al General de Ejército y su compromiso con la defensa de la Revolución y la Patria.

Alexandre Fernández, secretario del Buró Provincial del Sindicato de Hotelería y Turismo en Cienfuegos afirmó que con la asistencia a la Tribuna Abierta estarán denunciando además, las medidas que arrecian el impacto del bloqueo sobre un sector estratégico para la economía cubana y que lo afecta en todas sus aristas.

El dirigente sindical aseguró que el Turismo rechaza rotundamente toda esa crueldad contra nuestro pueblo, una patraña y amenaza más del enemigo y especialmente contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, impulsor del desarrollo turístico en Cuba.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

Ver todas las entradas de Marcia Silva Llano →

Puede que también te guste

Hospital-Dr.-Gustavo-Aldereguia-Lima-puntal-de-la-atencion-medica-en-Cienfuegos

Reaniman con mejoras constructivas cuerpo de guardia del Hospital de Cienfuegos

Ahorran 3 millones de dólares con quema de desechos industriales en Cemento Cienfuegos SA.

📹 Ahorran tres millones de dólares con quema de desechos industriales en Cemento Cienfuegos SA.

Realiza cursos de verano institución cultural de Cienfuegos

📹 Realiza cursos de verano institución cultural de Cienfuegos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *