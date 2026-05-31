Recomiendan expertos estímulo a la autonomía para correcto desarrollo infantil 

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Para el correcto desarrollo y crecimiento de los niños debe favorecerse su autonomía, y en función de ello, los padres o tutores propiciarán oportunidades para que los pequeños descubran sus capacidades

Nivaldo Pantaleón Bravo, psicólogo y especialista del Centro Provincial de Diagnóstico y Orientación (CDO), publica en su cuenta oficial de Facebook que la autonomía comienza con pequeñas acciones diarias.

Con ese fin el experto recomienda que los niños se pongan los zapatos, guarden los juguetes, elijan su ropa, coman solos, participen en tareas del hogar o resuelvan pequeños problemas, porque así fortalecen su seguridad, confianza y autoestima.

El especialista del CDO recalca que el hecho de acompañarlos significa guiarlos con paciencia, ofrecer instrucciones claras, permitir errores y reconocer sus esfuerzos, con el objetivo de transmitirles seguridad y realzar sus capacidades.

Asimismo, alerta a los tutores acerca de la sobreprotección constante, conducta que les indica incapacidad para realizar determinadas actividades, limita su desarrollo e invalida sus intentos para lograr un objetivo.