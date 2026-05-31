Realizan ajustes para cierre del curso escolar en Cienfuegos

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Atemperadas a la actual situación del país y las recientes medidas dictadas por el Ministerio de Educación, las instituciones de enseñanza general en la provincia de Cienfuegos están inmersas en un grupo de ajustes de cara al cierre de este curso escolar.

Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director general de Educación en este territorio, explicó que el cierre se producirá de forma gradual y organizada, buscando alternativas que permitan la atención integral de cada uno de los niveles educativos.

«Se generaron niveles de atención acordes a las características de los diferentes niveles de educativos y las comunidades», explicó el directivo.

En ese sentido, los docentes están en función del cierre de las evaluaciones, a partir de la sistemática, para cumplir con el cese de las actividades académicas en la fecha prevista, entre el 15 y el 30 de junio.

En todos los esquemas se han definido modelos para la calificación, con flexibilidad, pero sin renunciar al rigor que demanda la formación de las nuevas generaciones.