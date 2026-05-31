Cienfuegos / Educación

Realizan ajustes para cierre del curso escolar en Cienfuegos

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
Compartir en

Atemperadas a la actual situación del país y las recientes medidas dictadas por el Ministerio de Educación, las instituciones de enseñanza general en la provincia de Cienfuegos están inmersas en un grupo de ajustes de cara al cierre de este curso escolar.

Alfonso Efraín Cruz Ferreira, director general de Educación en este territorio, explicó que el cierre se producirá de forma gradual y organizada, buscando alternativas que permitan la atención integral de cada uno de los niveles educativos.

«Se generaron niveles de atención acordes a las características de los diferentes niveles de educativos y las comunidades», explicó el directivo.

En ese sentido, los docentes están en función del cierre de las evaluaciones, a partir de la sistemática, para cumplir con el cese de las actividades académicas en la fecha prevista, entre el 15 y el 30 de junio.

En todos los esquemas se han definido modelos para la calificación, con flexibilidad, pero sin renunciar al rigor que demanda la formación de las nuevas generaciones.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

Ver todas las entradas de Jorge Fernández →

Puede que también te guste

Convocatoria al IX Congreso de la ANEC

🎧 Magazín económico: Convocatoria al IX Congreso de la ANEC

Abanderan equipo de béisbol de Cienfuegos para la Serie Nacional 64

La Hora de Luis, Recibiendo el 2024

🎧 La Hora de Luis: Recibiendo el 2024

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *