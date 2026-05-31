Aumenta la cifra de cienfuegueros participantes en el concurso nacional «El Fidel que vive en mi»

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Un total de 50 trabajos de diferentes géneros han entregado hasta la fecha, cienfuegueros que participan en el concurso nacional de la Federación de Mujeres Cubanas denominado El Fidel que vive en mí, como homenaje al Comandante en Jefe en el año del centenario de su natalicio.

La invitación al certámen que se dio a conocer en noviembre del último año tiene como objetivo fundamental promover la reflexión y el sentir del pueblo, especialmente de las nuevas generaciones y las mujeres, sobre el legado imperecedero de Fidel y recoger en diversas manifestaciones, cómo su pensamiento, obra y ejemplo permanecen vigentes en la vida de los cubanos.

Dijo a la Radio Yudeimys Rodríguez González, miembro del Secretariado Provincial de la FMC, que entre los trabajos de autores cienfuegueros llegados hasta las sedes municipales y provincial de la organización femenina sobresale la diversidad de los géneros, por ejemplo las valoraciones políticas, investigaciones científicas, ensayos, poemas, dibujos, fotografias y testimonios.

Las temáticas dadas para el concurso que cierra su convocatoria el mes entrante, incluyen el empoderamiento de la mujer cubana; huella del líder en la comunidad; su defensa de la soberanía nacional; la unidad de América Latina y el Caribe; proyectos de vida; la solidaridad internacional; los jóvenes y su confianza en el futuro.

En esta acción de la FMC para rendir tributo al Comandante Invicto, pueden participar todas las personas que lo deseen, en las categorías: Infantil, hasta 12 años; Adolescente, de 13 a 18; y Adulto, de 19 años en adelante y las obras, siempre relacionadas con la vida y el pensamiento de Fidel, deben entregarse a la FMC, antes de concluir el mes de junio.