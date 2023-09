“All we need is love” (Todo lo que necesitamos es amor, por su traducción al español), es el título de la nueva muestra personal del artista de la plástica cienfueguero Vladimir Rodríguez Sánchez, abierta al público en la céntrica Galería Boulevard, de la Perla del Sur.

Tal y como reseña su nombre, el compendio de 32 dibujos emplazados en esta institución de las artes plásticas, sita en el Centro Histórico de Cienfuegos, alude al amor como tema central de la exposición, comentó el propio creador a Radio Ciudad del Mar.

“All we need is love constituye una serie de alrededor de 80 trabajos, y 32 de ellos componen la muestra emplazada en esta Galería.Algunos son proyectos de escultura, pues como arquitecto disfruto la tridimensionalidad”, agregó Rodríguez Sánchez.

El título parafrasea la emblemática canción de Los Beatles “All you need is love”, aseguró el artista, quien agregó que además expone en el Salón Internacional “Solo pintura”, en Colombia.

Allí exhibe 3 de las obras que integran el catálogo de la muestra personal, abierta desde este 20 de septiembre al público cienfueguero en la galería Boulevard, de la ciudad.