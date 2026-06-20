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La asignación de capacidades para los trenes nacionales ya está habilitada en la provincia de Cienfuegos, confirmó Yarenis Castiñeira Sánchez, representante de la agencia Viajero en este territorio sureño.

De igual manera que en la ruta Cienfuegos-La Habana de Ómnibus Nacionales, el nuevo procedimiento del Ministerio de Transporte prioriza, para la solicitud de boletos, los viajes por motivos de salud, fallecimientos, eventos oficiales y retorno a territorio de origen. Todas las capacidades se asignarán en primer lugar a esas causas y, posteriormente, a otras necesidades de traslado.

Los pasajeros recibirán el boleto con número de asiento incluído y podrán reservar para destinos intermedios.

Las oficinas funcionan en las sedes de las Unidades Básicas de Transporte y frente al telepunto de Etecsa ubicado en la terminal de ómnibus de la ciudad de Cienfuegos, donde laboran integrantes de los grupos de trabajo creados por el Gobierno y la Dirección Provincial de Transporte.

Castiñeira Sánchez informó que, para este mes, están previstas las siguientes salidas de trenes: Habana-Bayamo-Manzanillo, el próximo domingo 21; Habana-Santiago de Cuba, el sábado 27; y Habana-Holguín, el lunes 29.