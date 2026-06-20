Intensifica Sistema de tribunales en Cienfuegos labor preventiva de enfrentamiento a las drogas

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El Sistema de tribunales del territorio sureño intensifica el enfrentamiento a las drogas durante el presente periodo que llevan a cabo en la nación el Ejercicio de prevención y control contra dicho flagelo y sustancias similares, pues perjudica a la sociedad.

La jueza del Tribunal Provincial Popular, Carmen Onilda Carrillo Perurera, máster en ciencias y profesora de la Universidad, aseveró que durante estos días desarrollaron conversatorios en el municipio de Abreus y en otros barrio cienfuegueros.

Las actividades son lideradas por el Subgrupo de Provincial Antidrogas y en participan de manera activa las organizaciones políticas y de masas y especialistas del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Cada encuentro donde participa la comunidad y quienes extinguen sanciones penales en libertad devienen espacios esclarecedores de todo el perjuicio que trae consigo el consumo de las drogas, las sanciones que acarrean y abre nuevas posibilidades de reinserción a la sociedad, luego de estar sin libertad.

Cuba mantiene su tolerancia cero ante la droga y con el Observatorio que tiene el país realizan acciones vinculadas con la ciencia y trabajan en la sensibilización del peligro real de su consumo o tráfico, con una mirada preventiva.