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Cienfuegos / Educación

Realizará Universidad de Cienfuegos graduaciones a nivel municipal

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
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La graduación de la Universidad de Cienfuegos (UCF) en el actual escenario será un acontecimiento multitudinario como es costumbre, pero, en correspondencia con el contexto, este año los municipios de la provincia serán los escenarios protagónicos.

En el mes de julio, se graduarán los egresados del curso diurno en la sedes municipales, al igual que los del curso por encuentro, según explicó Daimé Cebrián Suárez, directora de Extensión Universitaria de la casa de altos estudios.

«Cada territorio va a poder agasajar a sus graduados y estamos preparando de conjunto con las direcciones municipales, los intendentes, los directores de los centros municipales para que esto sea una auténtica celebración popular», señaló.

Sobre el cronograma también argumentó la directiva, quien precisó que la UCF aún se encuentra en proceso de ajustes y organización de los respectivos actos.

«El día 2 de julio será la de Cumanayagua; el día 3, Palmira, Cruces y Lajas; el día 7, Rodas; el día 8 coinciden en la graduación los municipios de Abreus y Aguada de Pasajeros; y cierra el ciclo de la graduación el acto de la sede central, el 9 de julio», refirió.

En sus declaraciones, también destacó que se graduarán los estudiantes de Cienfuegos que cursan carreras universitarias en otras universidades del país, lo que garantizará que estos jóvenes vivan, desde su provincia, un momento cumbre en sus vidas.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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