Desarrollan en Cienfuegos segunda etapa de la vacunación antipoliomielítica

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Un total de 20 policlínicos y 13 puntos periféricos acogen por estos días en la provincia de Cienfuegos la segunda etapa de la campaña de vacunación antipoliomielítica bivalente oral, que se extenderá hasta el 21 de junio con la protección de dos grupos etarios.

En esta fase, reciben la segunda dosis los niños de un mes de nacidos hasta un día antes de cumplir los tres años, mientras los menores de nueve años acceden a una dosis de reactivación.

Así lo explicó la Licenciada en Enfermería Anisleydi Sust Labrada, del policlínico Cecilio Ruiz de Zárate.

“Hasta la fecha, se han vacunado en nuestra institución de salud 401 bebés, entre lactantes y niños de uno y dos años que aún no han cumplido los tres años, así como menores de nueve años”, precisó.

Entre las orientaciones del Sistema de Salud se encuentra no vacunar a menores con fiebres o diarreas hasta que se encuentren recuperados totalmente.