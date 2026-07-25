Potencian labor preventiva de enfrentamiento a las drogas en Cienfuegos

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En la sesión de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Cienfuegos dedicaron un espacio para capacitar a los participantes acerca de las acciones jurídicas y legales relacionadas con el enfrentamiento a las drogas.

En el encuentro Carmen Onilda Carrillo Perurena, jueza titular del Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos, lideró un conversatorio sobre sobre el resultado de la continuada labor de los miembros del Subgrupo Provincial Antidrogas que trabaja con énfasis en las comunidades, escuelas y otras instituciones.

La experta reconoció el impacto del accionar en la prevención y lucha contra este flagelo y la defensa de la tranquilidad ciudadana con la participación activa de todos los cienfuegueros que protagonizan dicho quehacer.