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Anuncian acciones de recogida de materias primas en consejos populares cienfuegueros 

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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La Empresa de Recuperación de Materias Primas en Cienfuegos anuncia para hoy sábado 25 de julio, la continuidad en el acopio de artículos y productos que se generan en el sector doméstico, mipymes y trabajadores por cuenta propia, en consejos populares de los 8 municipios sureños.

Ana Yitsy Pérez Hernández, especialista en Comunicación y Desarrollo en la entidad aseguró a la Radio que habrá recogida de objetos reciclables, papel y cartón, aluminio, bronce, plástico, vidrio, en demarcaciones de todas las localidades, como acción concreta del proyecto Reciclo en mi barrio.

Agregó que está prevista la recolección y compra en el consejo popular de Palmira Norte, perteneciente al municipio de igual nombre; Managuaco, de Aguada de Pasajeros; Vila, en Cumanayagua; San José, en Cruces; Pepito Tey, Centro Histórico y Buena Vista _ La Esperanza, en Cienfuegos ; La Piragua, en Santa Isabel de las Lajas; Constancia, en Abreus y en Rodas Uno.

Como parte del proceso de higienización del país, la Empresa Recuperadora de Materias Primas en Cienfuegos, víspera al aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes apuesta por el acopio con el apoyo de los Comités de Defensa de la Revolución y fomenta la cultura del reciclaje en las familias.

Todos los sábado en una demarcación de cada localidad cienfueguera y tres de la cabecera provincial, la entidad sureña organiza estos eventos de recogida, que también contribuyen a la higienización de los territorios y cuidado del medio ambiente.

 

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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