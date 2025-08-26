Refuerzan cría cunícula en unidad productiva de Rodas

Compartir en

Destinada a la alimentación de los trabajadores de la unidad productiva La Ciruela, en el municipio de Rodas, la cría cunícola del módulo pecuario resulta notable por estos días.

Luis Manuel Sarduy Vega, Jefe del área de alimentos, vela por más de 50 conejos de ambos sexos con la dieta precisa para las hembras en estado de gestación, y para su descendencia hasta el momento de separarlos de la jaula.

Además de los trabajadores y sus familiares enfermos, los vecinos del asentamiento localizado a unos cinco kilómetros de la autopista nacional, en la provincia de Cienfuegos, también reciben carne de conejo en varios momentos del año.

El módulo pecuario de la unidad La Ciruela cuenta con carneros, cerdas reproductoras y aves de corral alimentados con las propias cosechas agrícolas de temporada, enfatizó Sarduy Vega.