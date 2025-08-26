Liga Nacional de Futsal: Marineros levantan boga en cuartos de final

Compartir en

El equipo de futsal de Cienfuegos fue de menos a más en la primera etapa de cuartos de final de la Liga Nacional, al vencer este martes a Villa Clara dos goles por cero en la habanera sala Ramón Font.

En el inicio cayeron 1-3 ante Pinar del Río, luego empataron a dos goles con Industriales para obtener su primer punto y el éxito frente a los naranjas no sólo significó las tres unidades, también mantener opciones reales de avanzar a la siguiente fase del certamen.

Apoyados en las perforaciones de Dayán Balmaseda al minuto 16 y del refuerzo matancero Alejandro San Martín Thondike al 28, la tropa que dirige el otrora jugador Daniel Hernández, encontró el tan importante triunfo.

Para poner más candente la llave, en el segundo partido Industriales le pasó por encima en toda la línea a Pinar del Río al golearlos 5×1.

Luego de estos resultados los capitalinos marchan de líderes con 5 puntos, detrás se ubican Cienfuegos y Villa Clara con 4, y Pinar del Río 3.

Ahora las acciones se trasladan hasta la Perla del Sur, dónde a partir del próximo domingo 31 de agosto y hasta el día 2 de septiembre quedarán definidos los dos finalistas de la zona.