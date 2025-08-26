Recorrió Díaz -Canel centros vitales en provincia oriental de Cuba

Compartir en

El presidente cubano, Miguel Día-Canel, recorrió este martes objetivos económicos y sociales de la oriental provincia de Granma, informó la Presidencia en su cuenta de X.

Acompañado por las principales autoridades granmenses, el mandatario acudió a la finca «Media Luna», perteneciente a la cooperativa «Israel Oliva Montejo», ubicada a unos 18 km de la ciudad de Bayamo, precisó la fuente.

Al terminar su visita a Bayamo, Díaz-Canel estuvo en áreas del Parque de Ferias de la ciudad, donde conversó con directivos, trabajadores, y con las personas que disfrutan de las últimas jornadas del verano.

En el sitio valoró que hace un año fue recuperada la instalación, un espacio donde convergen opciones recreativas, gastronómicas y culturales, de los sectores estatal y no estatal.

Asimismo, el jefe de Estado elogió este proyecto y los convocó a seguir potenciando iniciativas para el disfrute del pueblo.

El presidente cubano insistió en el uso de la ciencia, para seguir obteniendo esos resultados, al que tiempo se interesó por los salarios de los trabajadores y las utilidades que aquí se generan.

Díaz-Canel elogió además la forma en que los productores de «Media Luna», en tiempos difíciles han vencido dificultades.