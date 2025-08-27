Anuncian afectación del servicio en telefonía celular por trabajos técnicos en la red

Compartir en

La División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, anuncia que el próximo 29 de agosto estará afectado el 67 por ciento del servicio de la telefonía móvil en Cuba, desde las 12:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana.

La interrupción en la telefonía responde a una renovación tecnológica que permitirá a los clientes de las numeraciones determinadas una mayor agilidad para el acceso a las prestaciones en las oficinas comerciales como cambio de tarjeta, transferencia de llamada, entre otras.

Durante la realización de los trabajos técnicos quedarán sin servicio varias líneas móviles las que son detalladas en el sitio oficial de Etecsa www.etecsa.cu

Además, esta modernización tecnológica impactará en usuarios de la Telefonía Alternativa Fija, pues forma parte del «fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones puesta en marcha en el último periodo».