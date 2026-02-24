Compartir en

Alain Carlos Y Nurka echaron por tierra el mito de que trabajar juntos destruye el amor, pues el matrimonio labora hace treinta años en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos, y como recompensa, ambos hijos comparten faenas en la misma empresa.

