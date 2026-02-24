🎧 Escúchenos en audio real

Cienfuegos

Recuerdan Día de las Comunicaciones en Correos Cienfuegos

Geysi Rosell Cuéllarpor Geysi Rosell Cuéllar
En la Empresa Correos Cienfuegos rememoraron el Día del Trabajador del sector de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica que celebran en Cuba cada 24 de febrero, en memoria de la primera transmisión de Radio Rebelde, en la Sierra Maestra.

Un matutino especial en el Centro de Clasificación Postal constituyó momento propicio para compartir con los colectivos de la empresa el reconocimiento nacional por exhibir resultados sobresalientes en los veintidós indicadores medidos por el Ministerio de Comunicaciones y Correos de Cuba.

Asimismo, ofrecieron una actualización sobre el reajuste de servicios, pues aunque mantienen la vitalidad del ciento por ciento, existen limitaciones que repercutirán en tiempos de entrega, y envíos nacionales hacia el oriente de Cuba.

